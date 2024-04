Reprodução/Getty Images Harry e Charles

Uma fonte do palácio real britânico informou que o Rei Charles III está 'de coração aberto' para se reconciliar com o seu filho mais novo, Harry, que retornará ao Reino Unido em maio para celebrar o aniversário de 10 anos dos Jogos Invictus, a competição esportiva que ele mesmo fundou.

A programação do evento conta com uma leitura do Duque de Sussex em uma cerimônia na Catedral de St. Paul no dia 8 de maio. A presença de sua esposa, Meghan Markle, não foi confirmada no evento. O anúncio foi feito neste domingo (28).

Segundo o portal britânico Sky News, o membro real Richard Fitzwilliams disse que Charles pretende reecontrar o filho para uma reconciliação - mas teme que Harry não tenha uma recepção calorosa.

"O Rei sempre manteve a porta aberta para Harry, mas isso não significa, necessariamente, que ele teria uma recepção calorosa. (...) Isso levará seu tempo, mas é certo que a situação mudou nas últimas semanas para além das expectativas", disse.

Fitzwilliams adicionou que a ausência de Meghan não foi uma surpresa. "Acho que há um longo caminho a percorrer antes que Harry traga Meghan e as crianças."

O príncipe Harry foi visto pela última vez em Londres em fevereiro, logo após o Palácio de Buckingham anunciar que o Rei Charles III está com câncer. A viagem de maio seria a primeira possibilidade de pai e filho se reencontrarem após a notícia.

Apesar de Meghan não acompanhar o marido na celebração dos jogos, espera-se que ela viaje com ele para a Nigeria, onde haverá outra celebração sobre os Jogos Invictus.

O Duque e a Duquesa de Sussex se mudaram para os Estados Unidos em 2020, após atritos com a Família Real. Desde então, Meghan tem feito poucas viagens ao Reino Unido - a última vez que esteve no Palácio de Buckingham foi para o funaral da Rainha Elizabeth II, em setembro de 2022.

Jogos Invictus

Durante as olimpíadas de 2014, o Duque de Sussex havia acabado de retornar do serviço militar prestado no Afeganistão. Com isso, ele ajudou a organizar a competição que tem como objetivo auxiliar na recuperação de homens e mulheres feridos após serviços de guerra.

