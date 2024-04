Pixabay Após acidente, menino está em condição estável

Um menino de 3 anos da Flórida, nos Estados Unidos , atirou no próprio pé com uma arma da mãe, no último domingo (28). Ele está em condições estáveis. A mãe foi presa, acusada de negligência infantil e danos corporais, de acordo com a polícia norte-americana.

A arma era de propriedade da mãe do garoto, uma policial que trabalhava em uma escola de Miami, segundo as autoridades. A polícia de Homestead afirmou ainda que o armamento não era do serviço.

Segundo as investigações, o menino encontrou a arma de sua mãe e atirou no pé esquerdo enquanto ela estava preparando comida.

O garoto foi encaminhado para um hospital local para tratamento inicial, no entanto, foi levado de helicóptero a um hospital regional para receber outros cuidados médicos.

Segurança

“O Departamento de Polícia de Homestead leva os casos envolvendo ameaça infantil muito a sério, e estamos comprometidos em garantir a segurança e o bem-estar de todas as crianças em nossa comunidade”, disse a polícia.

O departamento pediu ainda que "todos os proprietários de armas que armazenem armas de fogo com segurança e educem a si mesmos e suas famílias sobre a segurança das armas.”

A escola onde a mãe do menino trabalha também emitiu um comunicado sobre o caso.

“As Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade (M-DCPS) estão cientes de um incidente não relacionado à escola envolvendo uma policial da Miami-Dade Schools que ocorreu no fim de semana”, disse o distrito escolar. “A policial foi preso pelo Departamento de Polícia de Homestead. O Departamento de Polícia das Escolas de Miami-Dade desligou a oficial do dever enquanto aguarda o resultado da investigação", acrescentou.

A mulher está atualmente sob custódia na Miami-Dade Corrections.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.