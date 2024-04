Reprodução / BBC News - 03/04/2024 Imagem do terremoto que atingiu Taiwan em 3 de abril de 2024. O novo tremor aconteceu na mesma cidade, na última sexta-feira (26), com magnitude de 5,7

Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu a cidade de Hualien, em Taiwan, nesta sexta-feira (26). Este é o mesmo local atingido por um terremoto de mais de 7 de magnitude em 3 de abril, há menos de um mês.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do tremor desta semana está localizado no mar, a uma distância de 19 quilômetros da costa, e a uma profundidade de 25 quilômetros.

Relembre o primeiro terremoto

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu a ilha de Taiwan na manhã na quarta-feira (3), deixando 13 mortos e mais de 1.000 pessoas feridas, de acordo com as autoridades locais.

O serviço geológico dos EUA mapeou o terremoto e informou que ele ocorreu a cerca de 21 quilômetros da cidade de Hualien. A distância da superfície foi calculada a uma profundidade de 34,8 quilômetros.

O tremor foi sentido na cidade de Taipé, a capital de Taiwan, localizada a pouco menos de 200 quilômetros do epicentro. Devido ao abalo, várias partes da cidade ficaram sem energia elétrica.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse que “instruiu imediatamente a administração a controlar a situação e compreender os impactos locais o mais rápido possível”.

Tsai também aconselhou a administração a “fornecer a assistência necessária e trabalhar em conjunto com os governos locais para minimizar o impacto do desastre”, segundo uma publicação em sua página no Facebook.

A capital está localizada na região conhecida como 'Anel de Fogo do Pacífico', uma área que circunda o Oceano Pacífico e é caracterizada por uma intensa atividade tectônica. Este anel é responsável por abrigar cerca de 75% dos vulcões ativos do mundo e por registrar a maioria dos terremotos do planeta.