Reprodução / The Mirror "Cápsula do tempo" foi encontrada enquanto escola estava sendo demolida

Uma cápsula do tempo de quase 100 anos foi encontrada a sudoeste de Glasgow, no Reino Unido, enquanto uma escola estava sendo demolida. Durante a obra, empreiteiros se depararam com uma caixa de vidro repleta de objetos, como moedas, jornais, documentos e alguns cartões de visita de empreiteiros que teriam trabalhado na construção do prédio em 1925. Alguns dos registros, porém, foram danificados por conta de infiltrações de água.

A cápsula foi transferida para o centro de Arquivos de Ayrshire, nas proximidades de Ayr, para abertura e posterior inspeção.

“A cápsula do tempo é uma descoberta fantástica e um legado duradouro da antiga Carrick Academy”, disse o titular do portfólio de educação do Conselho de South Ayrshire, Stephen Ferry, ao Ayrshire Live . “Vamos garantir que os itens sejam mantidos em exibição permanente no novo Campus Maybole.”

Reprodução/wfsb.com Jornais de 1925 foram encontrados entre os artefatos que estavam dentro da caixa

Embora alguns itens tenham sido danificados, outros ainda eram legíveis. Entre os objetos estava a primeira página de uma edição do jornal The Ayrshire Post, de 19 de junho de 1925. Além disso, também havia um envelope, que a equipe conseguiu limpar, e dizia: “Quem encontrar, pode ficar com tudo. Moedas atuais do Reino. William Reid Mestre em Obras da Autoridade Educacional de Ayrshire.”

Objetos devem ser expostos

Todos os itens que estavam na cápsula passaram por um trabalho do centro de arquivo, para que eles pudessem ser limpos com esponjas de fumaça e inspecionados. A coletânea deve ficar armazenada no depósito do arquivo, onde a temperatura e umidade são monitoradas a fim de garantir a preservação dos registros.

Reprodução/wfsb.com Itens foram manuseados com cuidado para que fossem limpos e inspecionados

O conteúdo da caixa foi considerado muito frágil para ser exposto de maneira permanente, mas planos estão em andamento para que imagens e o conteúdo da cápsula sejam expostos dentro do novo Campus Comunitário Maybole, de modo que alunos, funcionários e visitantes consigam ter acesso.

“Foi uma surpresa brilhante quando nossos empreiteiros nos informaram que haviam encontrado uma cápsula do tempo durante a demolição do prédio da Carrick Academy. Estou satisfeito por termos conseguido recuperar todos os itens da cápsula de vidro e com o fato de a nossa equipe de Arquivos ter feito um trabalho maravilhoso na limpeza e preservação deles. Graças às suas competências especializadas, o conteúdo da cápsula permanecerá disponível por muitos mais anos”, afirmou o titular do portfólio de Edifícios, Habitação e Meio Ambiente do Conselho de South Ayrshire, Martin Kilbride.

