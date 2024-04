Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam - 14/10/2023 Destruição marca a Faixa de Gaza; Israel nega ter sepultado palestinos em valas comuns

Chegou a 324 o número de corpos retirados de valas comuns nos arredores do Hospital Nasser, em Khan Younis, sul da Faixa de Gaza.



O número foi divulgado nesta quinta-feira (25) pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha) e se baseia em informações da Defesa Civil palestina.

Além de Khan Younis, de onde as forças israelenses se retiraram no início de abril , valas comuns também foram achadas perto do Hospital al-Shifa, na Cidade de Gaza, norte do enclave.

Tanto a ONU quanto a União Europeia cobraram investigações internacionais sobre o caso, enquanto os Estados Unidos definiram o episódio como "inquietante" e pediram respostas a Israel.

O Exército israelense, por sua vez, negou ter sepultado palestinos em valas comuns e disse que exumou cadáveres para buscar possíveis corpos de reféns sequestrados em 7 de outubro, mas que depois os enterrou novamente nos mesmos lugares.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, enclave controlado pelo grupo fundamentalista Hamas, mais de 34,3 mil pessoas já morreram durante a guerra.

