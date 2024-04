Zurimar Campos/Venezuelan Presidency/AFP Cédula ainda deve sofrer alterações até as eleições mas, atualmente, conta com 13 vezes o rosto de Maduro

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro , mostrou em um programa de TV chamado "Con Maduro +" uma cédula de votação na qual seu nome e sua foto aparecem 13 vezes na cartela.

A cédula foi apresentada como a primeira versão da que será entregue aos eleitores no dia 28 de julho, no pleito presidencial . Maduro irá disputar as eleições em busca de um terceiro mandato. Ele está no poder desde a morte de Hugo Chávez, em 2013.

Na Venezuela, a cédula eleitoral apresenta uma seção para cada partido, exibindo as imagens dos candidatos de cada legenda. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, a disposição dos partidos na cédula é determinada por critérios que incluem o desempenho eleitoral passado e a data de registro da agremiação.

A primeira posição será ocupada pelo PSUV (Partido Socialista Unido da Venezuela), do qual Maduro é membro. As outras coligações apoiam o regime chavista e devem aparecer aparecem na parte superior e à esquerda da cédula.

A cédula apresentada por Maduro deve receber alterações, já que o prazo para a escolher os candidatos dos partidos foi prorrogado. Além disso, no último sábado, a oposição, à frente do partido Plataforma Democrática Unitária (PUD), apresentou o ex-embaixador Edmundo González como candidato a Presidência.

Oposição

González tem 74 anos e já foi embaixador na Argélia entre 1991 e 1993 e na Argentina no governo de Hugo Chávez (1999-2013).

Depois, como oposição, ele foi representante internacional da Mesa Redonda da Unidade Democrática entre 2013 e 2015.

Segundo analistas políticos da Venezuela, o candidato é discreto e precisa ganhar mais notoriedade em pouco tempo antes das eleições.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.