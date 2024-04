Reprodução / N12 Imagens do vídeo divulgado por Isaac Herzog, presidente de Israel

O presidente de Israel, Isaac Herzog, publicou nas redes sociais um vídeo gravado em 7 de outubro, durante o ataque surpresa do Hamas ao país do Oriente Médio , mostrando o momento do sequestro do israelense Yarden Bibas, que segue até hoje como um dos reféns do grupo terrorista.

Bibas foi sequestrado com sua esposa, Shiri Bibas, de 32 anos, e seus dois filhos, Kfir Bibas, um bebê de cerca de um ano, e Ariel, com 4 anos na época do sequesto, no kibutz Nir Oz, comunidade próxima à fronteira de Gaza.

Na publicação, feita na última quarta-feira (17), quando as imagens foram divulgadas, Herzog disse que "o mundo não deve continuar em silêncio diante de crimes como esse". "Tragam eles para casa agora!", afirmou em sua conta oficial do X (antigo Twitter).

Assista às imagens:



Herzog publica vídeo do sequestro de Yarden Bibas e exige libertação; imagens são fortes https://t.co/I33WanEaxu pic.twitter.com/Req3XGOFiX — iG Último Segundo (@ultimosegundo) April 22, 2024





Morte da família

Uma entrevista concedida por uma ex-refém do Hamas e publicada no jornal The Times of Israel fala sobre a esposa e os filhos de Yarden terem morrido.

Nili Margalit, que ficou aproximadamente 50 dias sequestrada pelo Hamas, disse que estava com Yarden quando membros do Hamas contaram a ele que os três membros de sua família estavam mortos.

Nili também disse que, naquele mesmo momento, Yarden foi instruído a gravar um vídeo culpando o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pelo ocorrido. As Forças de Segurança de Israel (IDF), no entanto, não confirmaram a informação e chamaram as alegações do grupo extremista de "terror psicológico".

