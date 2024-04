Reprodução Dontia e a idosa agredida

As câmeras de segurança de uma casa de repouso em Michigan, dos Estados Unidos, registraram o momento em que uma cuidadora teria espancado uma mulher de 93 anos.



Segundo a imprensa norte-americana, a acusada se chama Dontia Shawnra Arrington e tem 26 anos.

O vídeo foi registrado por uma babá eletrônica colocada pela família da vítima. Nas imagens, é possível ver Dontia golpeando a idosa com uma fralda suja e estrangulando-a com as mãos.

Assista à gravação [Atenção! I magens sensíveis]:

HORRIFYING moment when 26 year-old caregiver smacks 93 year-old dementia patient with her heavy soiled diaper repeatedly before trying to choke her out.



Dontia Shawnra Arrington faces criminal charges for assaulting a vulnerable patient at Landings of Genesee Valley in Flint,… pic.twitter.com/hhi3P0P7bn — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) April 21, 2024

A mulher está sendo acusada de abuso de adulto vulnerável, tortura com a intenção de causar dor física e mental cruel ou extrema, e agressão com a intenção de causar ferimentos corporais, no incidente chocante na instalação Landings of Genesee Valley.

Se condenada por todas as acusações, ela pode pegar prisão perpétua no estado. Ela está presa preventivamente sob fiança de 45 mil dólares (cerca de R$ 233.716,50) e deve retornar ao tribunal na quinta-feira (25).

"No vídeo, você vê a vulnerabilidade da vítima e o fato de que ela está sendo atingida com uma fralda suja de 2 ou 3 libras", disse o xerife do condado de Genesee, Chris Swanson, a WNEM-TV News.

"Mas isso não é suficiente. Quando ela passou a mão pela garganta em um estrangulamento, isso pode matar pessoas, especialmente uma mulher de 93 anos".

"Isso é demência grave", acrescentou o xerife. "[A vítima] não tem ideia do que está acontecendo. Ela não consegue processar o que nós processamos regularmente."

"Eu fiquei chocado", disse o Promotor do Condado de Genesee, David Layton, à WNEM sobre o vídeo.

"Fiquei revoltado e muito irritado", disse Layton. "E eu disse à Assistente Chefe [Promotora do Condado de Genesee Tamara] Phillips: 'Vamos ter que acusar essa mulher da maneira mais severa possível'."

