Saul Loeb Biden participa de entrevista coletiva no jardim da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , conversou com a imprensa em frente à Casa Branca , nesta segunda-feira (15). Como não poderia ser diferente, o líder norte-americano foi questionado sobre o apoio a Israel em meio à escalada de tensão no conflito no Oriente Médio . Segundo o mandatário, os EUA seguem comprometidos com a segurança da população israelense.

Biden, por outro lado, afirmou que seu governo também busca um cessar-fogo nos conflitos contra o Hamas e seus aliados. Na declaração, o presidente estadunidense demonstrou preocupação depois dos ataques feitos pelo Irã no último sábado (13).

"Os Estados Unidos estão comprometidos com a segurança de Israel. Estamos comprometidos com um cessar-fogo que trará os reféns para casa e evitará que o conflito se espalhe além do que já se espalhou", declarou Biden, que já havia antecipado que não participaria de um contra-ataque contra o Irã.

Em seu discurso, Biden também tratou de dar as boas-vindas ao primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia al-Sudani, no Salão Oval, em meio à tensão contínua na região.

“Também estamos comprometidos com a segurança do nosso pessoal e parceiros na região, incluindo o Iraque. A parceria entre o Iraque e os Estados Unidos é crítica", disse Biden.

EUA dizem que não sabia de detalhes de ataque

Os Estados Unidos também se manifestaram nesta segunda-feira para dizer que não sabiam de detalhes do ataque do Irã contra Israel. “Houve várias conversas com interlocutores estrangeiros na semana passada. Em nenhuma dessas conversas recebemos uma notificação de ataque ou uma noção dos alvos”, disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller.

