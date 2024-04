Reprodução/Redes Sociais (UNRWA) Crianças esperam na fila por comida em Gaza

Um comunicado do Coordenador de Atividades Governamentais nos Territórios (Cogat) afirma que, nesta sexta-feira (19), um total de 276 caminhões com ajuda humanitária entraram na Faixa de Gaza. O Cogat é o órgão militar israelense que administra e representa a política do Estado judaico em Gaza e na Cisjordânia

De acordo com o órgão, as autoridades israelenses inspecionaram os veículos foram antes deles entrarem no enclave.

O órgão informou que, além do comboio, 144 paletes contendo dezenas de milhares de pacotes de ajuda foram lançados por via aérea no norte de Gaza.

“Nove caminhões de ajuda médica foram direcionados para o Hospital dos Emirados e nove caminhões de ajuda médica foram para o Hospital da Cruz Vermelha”, afirma o comunicado.

Desde a semana passada, Israel afirma que vem tomando medidas importantes para aumentar a ajuda humanitária na Faixa de Gaza, em meio à intensa pressão dos Estados Unidos.

Entretanto, as autoridades humanitárias afirmaram que o progresso era lento e limitado para a gravidade da situação no enclave, onde crescem diariamente os alertas sobre a fome e a insalubridade enfrentadas pela população.