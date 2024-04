Reprodução: Redes Sociais Ataque de Irã em território israelense

O ataque de Israel à cidade iraniana de Isfahan, na área central do Irã, na noite dessa quinta-feira (18) se estendeu ao sul da Síria e do Iraque. De acordo com a ABC News, explosões foram ouvidas em parte dos dois países, que também estão em conflito com Israel.

De acordo com a ABC News, agências de notícia do Iraque sugerem que os ataques aéreos miraram um edifício em Bagdá, capital do Iraque, que sediava uma reunião de vários grupos apoiados pelo Irã e membros do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC).

Além disso, a agência estatal de notícias da Síria também relatou que o país foi alvo de um ataque de mísseis contra suas bases de defesa aérea. A agência atribuiu o bombardeio a Israel e citou como fonte o Ministério da Defesa do país.

No entanto, Israel não confirmou a autoria dos ataques, assim como possíveis ataques específicos em territórios iraquianos ou sírios até o momento.

Os espaços aéreos dos três países chegaram a ser fechados logo após o ataque israelense contra o Irã, provocando o cancelamento e desvio de voos com direção a estes países. O Irã, no entanto, anunciou que já retomou o fluxo de aviões.

Israel revidou ataque iraniano, afirma imprensa dos EUA

A imprensa dos Estados Unidos relatou, nesta quinta-feira, (18) que Israel lançou um ataque contra o Irã, citando um oficial americano. Autoridades israelenses confirmaram o ataque anonimamente, de acordo com o jornal "The New York Times". Explosões foram ouvidas perto de uma base militar. Nem Israel, nem o Irã se pronunciaram oficialmente.

No último sábado (13), o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones em um ataque sem precedentes contra Israel. Desde então, o governo israelense considerava uma resposta militar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp