Reprodução/Twitter Nicolás Maduro respondeu às sanções dos EUA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, criticou a punição imposta pelos Estados Unidos nesta quarta-feira (17) . Em conversa com a imprensa, o líder venezuelano disse que seu país "não depende de ninguém". Além disso, o mandatário afirmou que as sanções não vão "assustar" o governo.

"Eles pensam que isso nos assusta, não há sanção, não há ameaça que hoje prejudique o esforço para construir um novo modelo econômico produtivo", declarou Maduro.

A fala aconteceu após o país norte-americano não vai renovar a licença 44, que alivia as sanções sobre o petróleo e gás da Venezuela. A medida é uma punição ao presidente Nicolás Maduro por ter impedido que opositores disputem as eleições e prendido políticos e ativistas.

O governo dos EUA considera que Nicolás Maduro e seus representantes não cumpriram plenamente os compromissos assumidos no acordo eleitoral assinado com a oposição em outubro de 2023, chamado de Acordo de Barbados.

Perseguição

O governo americano está especialmente preocupado com o fato de a principal rival do chavismo, María Corina Machado, continuar inabilitada, e de Corina Yoris, indicada para substituí-la, também ter sido vetada.

A retomada das sanções, apesar disso, "não deve ser vista como uma decisão final, em que já não acreditamos que a Venezuela possa realizar eleições competitivas e inclusivas", disse um funcionário do governo americano, acrescentando que os Estados Unidos continuarão "interagindo com todas as partes, incluindo os representantes de Maduro, a oposição democrática, a sociedade civil e a comunidade internacional".

As eleições na Venezuela estão marcadas para acontecer em 28 de julho. Caso seja eleito, Maduro continuará no poder até 2031.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp