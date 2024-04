Premier Minister's office - 14-04-2024 Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu





As Forças de Defesa de Israel anunciaram na terça-feira (16) a morte de dois comandantes do grupo Hezbollah, no Líbano, em uma operação militar realizada após ataques aéreos. Os alvos visados foram Yusaf Baz, comandante do Hezbollah na região costeira do Líbano, e Muhammad Hussein Mustafa Shechory, responsável pelos foguetes e mísseis das Forças Radwan.

Segundo informações do governo israelense, Yusaf Baz era encarregado de planejar ataques com foguetes e mísseis direcionados a cidadãos israelenses.

Os ataques ocorreram durante a noite anterior, quando caças israelenses realizaram uma ofensiva nas áreas de Meiss El Jabal e Tayr Haifa, no território libanês.

O Hezbollah, considerado um grupo terrorista pela comunidade internacional, possui laços estreitos com o Irã e participou ativamente dos recentes ataques contra Israel no sábado (13). A resposta de Israel aos ataques do Irã era esperada, uma vez que o governo israelense havia anunciado medidas em retaliação aos atos hostis.

As tensões na região têm origem no ataque da embaixada iraniana na Síria, ao qual Israel respondeu.

O governo de Israel tem buscado uma ação militar em conjunto com os Estados Unidos, no entanto, o presidente Joe Biden já declarou que os Estados Unidos não se envolverão em um confronto direto com o Irã.

Durante os ataques do Irã no sábado, dezenas de drones foram enviados para o território israelense.

As Forças de Defesa de Israel, em colaboração com os Estados Unidos, Jordânia e Reino Unido, conseguiram abater a maioria dos drones e mísseis, mas algumas explosões ocorreram em solo israelense. Uma criança de 10 anos ficou gravemente ferida por estilhaços de um artefato explosivo.

