14-04-2024

O Hamas rejeitou as cláusulas propostas por Israel na última proposta de acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza em troca de reféns , segundo declaração de um alto funcionário israelense ao jornal Times of Israel.

A organização terrorista teria exigido que Israel concordasse com um cessar-fogo permanente, com a retirada total das Forças de Defesa de Israel de Gaza e o com o retorno irrestrito dos palestinos à parte norte do enclave. Apenas mediante essas condições, o Hamas libertaria reféns, disse o funcionário israelense.

Além disso, o Hamas teria aumentado significativamente o número de prisioneiros palestinos exigidos para cada refém liberado.

Segundo a fonte do jornal, o Hamas estaria disposto a liberar apenas cerca de 20 reféns neste primeiro momento, contra 40 propostos pelos mediadores do Catar, Egito e Estados Unidos. O grupo ainda teria exigido um cessar-fogo de seis semanas em Gaza antes da libertação desses reféns.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que prometeu uma ofensiva terrestre em Rafah, no sul de Gaza, acusou o Hamas de ser o único obstáculo para o acordo.



