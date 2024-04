Premier Minister's office - 14-04-2024 Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

O gabinete de guerra de Israel concluiu sua reunião desta segunda-feira (15) sobre os ataques realizados pelo Irã no fim de semana e examinou "diversas opções" para reagir ao bombardeio.

De acordo com a emissora Canal 12, todas as respostas avaliadas seriam "dolorosas", mas o comitê também estudou alternativas que não desencadeariam uma "guerra regional".

Segundo a mesma rede, o objetivo do gabinete, que se reunirá de novo nesta terça (16), seria escolher uma opção que não seja rechaçada pelos Estados Unidos, que temem que a situação no Oriente Médio saia de controle.

Em conversa com o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, disse que "não há outra escolha que não seja responder ao ataque do Irã", segundo o site Axios.

Enquanto isso, o presidente Joe Biden e outros países ocidentais aliados de Israel tentam dissuadir o premiê Benjamin Netanyahu de realizar uma retaliação contra o Irã, que já justificou o bombardeio com o ataque que deixou mais de 10 mortos em sua embaixada em Damasco, na Síria, no início de abril.

