Reprodução/Ansa Sul da Itália foi atingido por terremotos

Uma série de terremotos foi registrada neste domingo (14), nos Campi Flegrei , área localizada em um antigo vulcão no golfo de Pozzuoli , e sentido em vários bairros de Nápoles, no sul da Itália .

Segundo o Instituto Nacional Italiano de Geofísica e Vulcanologia (INGV) , o primeiro tremor foi registrado às 9h44 (horário local) com magnitude 3,7 na escala Richter, seguido de outro de 3,1 graus às 9h45.

Poucos minutos antes, às 9h39 e 9h41, já haviam ocorrido tremores de magnitude consideravelmente menor - entre 1 e 1,5 graus.





O "enxame sísmico" provocou medo na população localizada na zona do epicentro e também em bairros napolitanos, como Chiaia. Até o momento, não há informações sobre danos ou vítimas.

Ao todo, foram 15 terremotos registrados em apenas meia hora, entre 9h39 e 10h08, na área dos Campi Flegrei. Os epicentros variam em profundidade, de um a três quilômetros.

