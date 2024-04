Tiktok/@jessielouiset Entregador do UberEats realizando entregas a cavalo

Moradores do subúrbio de Paddington, em Sydney, na Austrália, se depararam na última quarta-feira (10) com um homem realizando entregas em cima de um cavalo preto, enquanto carregava em seu uniforme a marca UberEats.







Ele se guiava pelas ruas com seu telefone, que estava preso ao seu capacete, já que não podia usar suas mãos para pegá-lo. Dezenas de pessoas pararam na rua para tirar fotos e gravar vídeos dessa cena inusitada, enquanto o cavalo passava pelas conhecidas boutiques e restaurantes.

Ao som de "Old Town Road", do artista Lil Nas X, um vídeo postado no TikTok já acumula mais de 1,5 milhão de visualizações e milhares de comentários, onde as pessoas puderam tecer críticas assim como fazer comentários divertidos.

"Essa é uma das opções do aplicativo? Como posso ver quando minha entrega está sendo feita?", brincou uma internauta.

"Mano... isso realmente é válido. O preço da gasolina e a crise do custo de vida realmente são assim", disse outro usuário.

De acordo com o 7News, a Uber já está investigando o caso após tomar conhecimento do vídeo. “Não há brincadeiras quando se trata de segurança em nossa plataforma”, disse um porta-voz. “Nós os mantemos com um padrão de segurança mais elevado aqui, e é contra nossa política fazer entregas a cavalo“, completou.

