Reprodução: USGS Região atingida pelo terremoto nesta sexta-feira

Um terremoto atingiu a região de Nova York, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (5). Segundo o Centro de Pesquisas Geológicas dos EUA (USGS, na sigla em inglês), o tremor foi de magnitude 4,8.

A profundidade do abalo sísmico foi de 5 quilômetros abaixo da superfície, segundo o USGS. A distância é considerada baixa, mas pode aumentar com intensidade do terremoto.

O epicentro aconteceu no estado de Nova Jersey, que fica a 80 quilômetros de Nova York. Até a última atualização desta reportagem, não havia registro de destruição e vítimas.

A agência de aviação civil dos Estados Unidos informou que o terremoto pode provocar pequenos atrasos nos voos com destino a Nova York nesta sexta-feira. Estima-se que a retardação seja de 45 minutos.

Ainda, segundo a mídia local, o tremor pôde ser sentido na região de Nova Jersey a Long Island.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, e o prefeito de Nova York, Eric Adams, estão cientes do abalo. Eles disseram que vão avaliar se houve algum impacto maior e atualizar a população.

“Minha equipe está avaliando os impactos e quaisquer danos que possam ter ocorrido e atualizaremos o público ao longo do dia”, escreveu Hochul no X.

Terremotos na Costa Leste dos Estados Unidos não são raros de acontecer. No entanto, a magnitude do tremor de hoje foi incomum, segundo o USGS. A última vez em que Nova York sentiu um tremor nessa proporção foi em 1884, registrado com a magnitude 5,0.

