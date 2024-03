Reprodução/Youtube Papa Francisco durante a celebração da Santa Missa do Crisma, na Basílica de Pedro, no Vaticano

O papa Francisco não participará da Via Sacra, no Coliseu, em Roma, para proteger sua saúde antes de outros compromissos da Semana Santa católica, informou o Vaticano nesta sexta-feira (29).

Em comunicado, a Sala de Imprensa da Santa Sé explica, no entanto, que o pontífice acompanhará a cerimônia da Sexta-feira Santa da Casa Santa Marta.

"Para manter a saúde em vista da Vigília de amanhã e da Santa Missa do Domingo de Páscoa, esta noite o papa Francisco seguirá a Via Sacra no Coliseu da Casa Santa Marta", diz a nota.

O anúncio foi feito no último momento, enquanto todos esperavam o religioso em um dos principais monumentos da capital da Itália. Tudo estava pronto, o dispositivo de segurança ao longo do percurso desde o Vaticano, a organização para receber o papa, a espera pública, a mobilização massiva das forças policiais no local, mas a poltrona na posição habitual vista de cima, de onde Francisco deveria presidir a Via Crucis, permaneceu vazia.





Esta foi a primeira vez que Jorge Bergoglio escreveu as meditações para serem lidas durante as 14 estações, como sobre "as crianças que já não sorriem" devido à "loucura da guerra" e todos aqueles que sofrem no drama dos conflitos. Além dos "muitos Cristos humilhados pela arrogância", "as mulheres que sofrem indignação e violência", os não nascidos e os "idosos descartados".

Nos seus textos — principalmente na perspectiva da oração — o Papa faz um "resumo" dos sofrimentos do mundo, ao qual se pode voltar em pensamento enquanto se celebra a subida de Cristo ao Calvário e a sua morte na cruz.

