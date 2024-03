Fabio Charles Pozzebom/Agência Brasil - 28/03/2024 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (d), participa da cerimônia oficial de chegada do Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron (e), no Palácio do Planalto

O governo francês gastou cerca de 3 mil euros (aproximadamente R$ 16 mil) para trazer os ternos do presidente Emmanuel Macron ao Brasil , informou o jornal Libération, nesta sexta-feira (29). Ao todo, o líder da França passou três dias pelo país. Além de se reunir com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília, o chefe de Estado também conheceu Pará, Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo a publicação, que consultou um funcionário do Palácio do Eliseu ao Libération, os ternos vieram em grande estilo em voo da Air France. As roupas ficaram em assentos exclusivos, saindo de Paris para o Rio de Janeiro.

Apesar da repercussão, o procedimento para levar os ternos do presidente da França é padrão, segundo o funcionário. "Quando viajamos com os pertences do presidente, pegamos um assento extra", declarou a fonte do veículo de comunicação francês.





Entre terça-feira (26) e quinta-feira (28), Lula aproveitou para fechar cerca de 20 acordos com o presidente francês , em áreas como meio ambiente, inteligência artificial, direitos humanos e igualdade de gênero.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp