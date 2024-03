Fotos Públicas Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro

O governo da Venezuela , liderado pelo presidente Nicolás Maduro , repudiou a nota feita pelo Itamaraty sobre as eleições em seu país. Em comunicado divulgado na noite desta terça-feira (26), o Ministério das Relações Exteriores venezuelano disse que o manifesto do Brasil "parece ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos".

"O Ministério do Poder Popular para as Relações Exteriores da República Bolivariana da Venezuela repudia a declaração cinzenta e intrometida, redigida por funcionários do Itamaraty, que parece ter sido ditada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, onde são emitidos comentários carregados de profunda ignorância e ignorância sobre a realidade política na Venezuela", diz trecho do comunicado.

Mais cedo, o Itamaraty informou que o governo acompanha o processo eleitoral venezuelano com "expectativa e preocupação" . Segundo o entendimento da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Venezuela não está cumprindo os Acordos de Barbados, onde se comprometeu a realizar eleições limpas em 2024 e libertar presos políticos.

A nota do Itamaraty aconteceu após um partido de oposição do presidente de Nicolás Maduro não conseguir inscrever sua candidata no pleito marcado para 28 de julho deste ano.





Agradecimento a Lula

O comunicado da Venezuela ainda agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelas manifestações de solidariedade. O Ministério das Relações Exteriores exaltou o fato de o presidente brasileiro, "de maneira direta e sem ambiguidades", ter condenado as sanções impostas pelos EUA à Venezuela.

O novo bloqueio dos Estados foi classificado como "criminoso". Segundo o governo venezuelano, o embargo foi adotado com o objetivo de "prejudicar nosso povo", conclui o governo de Maduro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp