O governo do prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi acionado no Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) por má gestão de dinheiro público na vigilância epidemiológica. A representação, assinada pelo vereador Celso Giannazi (PSOL) e pelo deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL), diz que os investimentos contra as doenças arboviroses caíram quase 50% entre os anos de 2021 e 2023. As informações são do portal Metrópoles .

Até a morte de Bruno Covas, em maio de 2021, a verba da prefeitura para a vigilância epidemiológica era de R$ 483,9 mil. Após um ano, já com o prefeito Ricardo Nunes na gestão, esse valor caiu para R$ 435 mil. Em 2023, o valor caiu para R$ 249,6 mil; um corte de 42% em relação a 2022.









A capital paulista já soma quase 50 mil casos de dengue e 19 óbitos em relação à doença. De acordo com os parlamentares que moveram a representação, a queda do investimento pode estar ligada à epidemia que a cidade enfrenta atualmente. Os valores de 2024 ainda não foram computados pela Prefeitura.

O vereador Giannazi, assim como o parlamentar estadual Carlos Giannazi , pedem ao MPSP que um inquérito seja instaurado para que a atuação prefeitura de São Paulo no combate à dengue seja investigada. A Procuradoria estadual também foi acionada e foi pedido que o prefeito Ricardo Nunes adote um plano emergencial no combate contra a doença.

O Portal iG entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo e com as assessorias dos irmãos Giannazi, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

