Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam - 14/10/2023 A severa destruição na área de Al Remal em Gaza causada pelos ataques aéreos israelenses

O Conselho de Segurança da ONU adiou para segunda-feira (25) a votação de uma nova resolução preparada por alguns membros não permanentes do órgão que apela por um "cessar-fogo humanitário imediato" na Faixa de Gaza.

Originalmente, a votação deveria ocorrer neste sábado (23), mas o adiamento tem o objetivo de permitir uma maior discussão sobre o projeto apresentado.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, destacou a importância de uma rápida trégua no enclave palestino, bem como a necessidade da entrada de caminhões de ajuda humanitária no território.

Um porta-voz militar israelense informou que "dezenas de terroristas" foram mortos pelas forças do país durante operações realizadas no hospital Shifa, localizado na cidade de Khan Yunis.

''As operações são realizadas com precisão, sem causar danos a civis, pacientes, pessoal médico e maquinaria médica", garantiu o militar.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas, revelou que ao menos 32.142 pessoas foram mortas no enclave em mais de cinco meses de guerra.

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, destacou em uma entrevista à RAI 3 a necessidade de elaborar "estratégias úteis" para alcançar a paz em Gaza.

"Estaremos prontos para enviar militares italianos para Gaza se houver uma missão da ONU após o conflito para construir o Estado palestino", disse.

