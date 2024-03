Divulgação Ataque ocorre horas antes da reunião da UE sobre guerra na Ucrânia

As forças russas dispararam mais de 30 mísseis contra Kiev na madrugada desta quinta-feira (21), horas antes da reunião de líderes da União Europeia para discutir maneiras de auxiliar a Ucrânia na guerra contra a Rússia .

Segundo a Aeronáutica Militar ucraniana, 31 projéteis foram abatidos pelas defesas antiaéreas do país, incluindo um míssil hipersônico KH-47M2 Kinzhal.

Também foram interceptados e destruídos 29 mísseis de cruzeiro KH-101/KH-555 e um míssil balístico Iskander-M. O ataque teria partido de bombardeiros estratégicos TU-95MS originários das cidades de Volgodonsk e Engels, na Rússia.

Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas em Kiev por causa de fragmentos dos projéteis russos.

"Os terroristas não têm mísseis para escapar da defesa dos Patriots [sistema antiaéreo americano] e outros importantes sistemas mundiais.

Agora essa proteção é necessária aqui na Ucrânia. Tudo é possível se os parceiros tiverem suficiente vontade política", disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em mensagem no Telegram.

Enquanto isso, os líderes dos 27 países da União Europeia se reúnem entre hoje (21) e amanhã (22) em Bruxelas para discutir questões de segurança e defesa, sobretudo ligadas às ameaças da Rússia.

Um dos objetivos da cúpula é tentar acelerar o ritmo de envio de ajuda militar a Kiev, porém também está na pauta o endurecimento das políticas de defesa do bloco. "Se quisermos a paz, devemos nos preparar para a guerra", alertou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

