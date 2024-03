Divulgação/UNRWA Abrigo da UNRWA na Faixa de Gaza

O Centro de Satélites das Nações Unidas (Unosat) divulgou, nesta quarta-feira (20), que análises realizadas via imagem de satélite mostram que 35% das construções da Faixa de Gaza foram destruídas ou danificadas desde o início da ofensiva de Israel no território.

A análise do Unosat fez uma comparação entre imagens captadas no dia 29 de fevereiro e registros de antes do início do conflito. Foi constatado que 35% das construções na Faixa de Gaza – cerca de 88.868 estruturas – foram danificadas ou destruídas.

Entre elas, foram identificadas 31.198 estruturas como destruídas, 16.908 como severamente danificadas e 40.762 como moderadamente danificadas.

Isso representa um crescimento de quase 20 mil estruturas danificadas em relação à avaliação anterior, com imagens tiradas em janeiro, que mostrou que 30% de todas as construções haviam sido danificadas ou destruídas, disse a Unosat.

Nesta quinta-feira (21), o Ministério da Saúde do Hamas divulgou que 31.988 pessoas morreram e 74.188 pessoas ficaram feridas no território desde 7 de outubro. O balanço inclui ao menos 65 mortes nas últimas 24 horas, segundo o comunicado do ministério.

