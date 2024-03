Carlos Barria/Pool/Arquivo Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, retorna ao Oriente Médio nesta quarta-feira (20) para pressionar por um acordo de libertação dos reféns detidos pelo Hamas e pela pausa temporária nos combates na Faixa de Gaza.

Esta é a sexta vez que o principal diplomata de Joe Biden vai à região desde o início do conflito entre Israel e Hamas.

Em comunicado, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmou que Blinken vai se reunir com líderes sauditas na capital Jidá e líderes egípcios no Cairo para analisar as negociações mediadas pelo Egito e Catar sobre um acordo, assim como esforços para levar mais ajuda humanitária a Gaza.

A previsão é que as conversas sobre um cessar-fogo sejam retomadas ainda nesta semana no Catar.

O diplomata afirmou que pretende prosseguir com reuniões sobre acordos para governança, segurança e desenvolvimento de Gaza após o fim da guerra.

"Temos trabalhado muito desde janeiro, especialmente com os nossos parceiros árabes, e iremos prosseguir essas conversas, bem como discutir qual é a arquitetura certa para uma paz regional duradoura", disse Blinken.

Não há programação para uma visita de Blinken a Israel nesta viagem, apesar das múltiplas visitas ao aliado dos EUA em suas viagens regionais anteriores.

Um dos motivos para Israel ficar de fora é a crescente tensão entre a administração de Joe Biden e o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Na última terça (12), Netanyahu rejeitou o apelo de Biden para cancelar uma ofensiva na cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde mais de 1,5 milhão de palestinos estão abrigados.

