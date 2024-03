Reprodução/redes sociais Adolescente de 13 anos morre após ser encontrado dentro de um freezer, na Argentina

Um adolescente de 13 anos morreu após ser encontrado dentro de um freezer na madrugada desta quarta-feira (20), na cidade de Córdoba, na Argentina.

De acordo com o relato da mãe, chamada Bélen, o menino chegou a abrir os olhos enquanto era levado para o hospital, mas não resistiu. “Não puderam fazer nada”, disse em entrevista ao jornal El Doce TV .

"Ocorreu por volta da uma da madrugada. Minha mãe começou a apagar as luzes da casa e resolveu abrir o freezer. Foi quando encontrou o meu filho com espuma na boca", contou a mãe do adolescente.

As mulheres chamaram a polícia, que mandou uma viatura poucos minutos depois. “Não se podia fazer nada, estava tudo parado”, contou a mulher. O adolescente foi levado até o hospital Infantil, onde os médicos diagnosticaram uma parada cardiorrespiratória e confirmaram o falecimento.

A mãe relatou ao jornal local Cadena 3 que o garoto havia jogado futebol com os amigos e voltado tarde para a casa. Além disso, pediu permissão para dormir com a avó.

A bisavó do rapaz, de 85 anos, também faleceu após saber da notícia pelo rádio.

Hipóteses da investigação

Agora, os investigadores tentam descobrir o motivo pelo qual o adolescente estava no freezer. Embora nenhuma hipótese tenha sido descartada, a princípio, a Justiça tem dois caminhos de investigação: ou o menino tentava fazer um desafio viral nas redes sociais, ou entrou para se refrescar do calor.

