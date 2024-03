Reprodução/WARFARE Blog - 03.01.2024 Ataques houthis estão atingindo navios no Mar Vermelho

Os Estados Unidos realizaram negociações secretas com o Irã para pedir o fim dos ataques houthis no Mar Vermelho, segundo autoridades americanas e iranianas, citadas pelo jornal Financial Times.

De acordo com a publicação desta quinta-feira (14), o governo de Joe Biden está tentando convencer Teerã a usar sua influência sobre os rebeldes do Iêmen para pôr fim aos ataques a navios no Mar Vermelho.

As negociações, durante as quais Washington também teria expressado preocupação com a expansão do programa nuclear do Irã, teriam ocorrido em Omã, em janeiro, e seriam as primeiras entre os dois países em 10 meses.

Apesar da notícia, uma fonte informada sobre o assunto disse à agência iraniana IRNA que "as trocas indiretas de mensagens" entre o Irã e os Estados Unidos não dizem respeito à questão dos ataques contra navios comerciais, mas estão relacionadas ao renascimento do acordo nuclear de 2015.

O relato desmente o artigo do Financial Times. "Os Estados Unidos têm um histórico de campanhas de propaganda para tentar remediar as suas falhas diplomáticas, enquanto a troca de mensagens e conversações indiretas têm sido dedicadas à negociação para remover sanções contra o Irã", diz a fonte.

Conforme a declaração, as negociações são parte de uma possível retomada do tratado nuclear, do qual o governo americano se retirou em 2018, impondo sanções contra Teerã, por decisão do ex-presidente Donald Trump.