Reprodução Twitter Leonid Volkov

Na noite de terça-feira (12), o ativista da oposição russa Leonid Volkov, próximo aliado de Alexei Navalny, foi alvo de um violento ataque a marteladas e teve seu braço quebrado em frente à sua residência em Vilnius, capital da Lituânia, conforme denunciou nesta quarta-feira (13). Autoridades lituanas apontam a Rússia como envolvida no incidente.

Em um vídeo compartilhado via Telegram, Volkov, de 43 anos, relatou seu retorno para casa após uma noite no hospital, onde tratou do braço quebrado e diversos ferimentos causados por cerca de 15 golpes de martelo em sua perna. Apesar da agressão, demonstrou determinação: "Vamos continuar e não vamos desistir", declarou Volkov.



O ativista, que já chefiou a equipe de Navalny, vive atualmente exilado na Lituânia. Ele acusa o governo russo de estar por trás do ataque, descrevendo-o como uma "típica saudação de bandido" orquestrada pelos agentes do presidente Vladimir Putin.

"O homem me atacou no pátio e bateu na minha perna cerca de 15 vezes. A perna está bem. Dói quando eu ando", disse Volkov no vídeo. "Mas meu braço está quebrado".

Segundo a polícia lituana, o ataque ocorreu por volta das 22h (horário local) de terça-feira, com Volkov sendo agredido no pátio de sua residência. Volkov relatou que o agressor golpeou sua perna repetidamente com um martelo, resultando em lesões graves, incluindo um braço quebrado.

Kira Yarmysh, porta-voz de Navalny, anteriormente havia relatado que o ataque começou com a quebra da janela do carro de Volkov, seguida pela dispersão de gás lacrimogêneo em seus olhos, antes do agressor usar o martelo. Fotos compartilhadas nas redes sociais por Anna Biryukova, esposa de Volkov, mostram seus ferimentos, incluindo um olho roxo e sangramento na perna, além de danos no veículo.

O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, classificou o ataque como claramente planejado e ligado a outras provocações contra o país. "Só posso dizer uma coisa a Putin: ninguém tem medo de você aqui", afirmou Nauseda.

Os serviços de inteligência lituanos apontaram o ataque como "provavelmente" uma operação "organizada e implementada pela Rússia", com o objetivo de influenciar a eleição presidencial russa e neutralizar a oposição representada pela equipe de Navalny. O Kremlin ainda não se pronunciou sobre o incidente.