Reprodução/Getty Imagens Luis Montenegro é líder do partido de centro-direita de Portugal

A centro-direita está liderando as eleições legislativas em Portugal. Com 96% das urnas apuradas, na noite deste domingo, a Aliança Democrática , uma coligação do Partido Social Democrata e outras silgas de centro-direita, aparece à frente, com 30,46% dos votos.



A margem é pequena para o Partido Socialista , de centro-esquerda, que aparece em segundo lugar, com 28,57%. O partido de extrema-direita Chega está na terceira posição, com 18,47%. A apuração ainda está em andamento.

O comparecimento às urnas foi de quase 65%, um aumento acentuado em relação aos 51,5% registrados em 2022. Apesar disso, a quantidade de portugueses que não saíram de casa para escolher o Parlamento repercutiu na imprensa do país lusitano.

Os portugueses foram às urnas para escolher 230 deputados. Com o cenário atual, nenhum partido terá a maioria de deputados do Parlamento. Até a Aliança Democrática, que lidera as eleições, só formará maioria com uma aliança dos os deputados do Chega.

Os parlamentares escolhidos pela população neste domingo, vale lembrar, vão escolher um novo governo em Portugal. O Partido Socialista, de centro-esquerda, e o Partido Social Democrático (PSD), que lidera a recém-criada Aliança Democrática, têm se alternado no poder desde o fim de uma ditadura fascista, há cinco décadas.