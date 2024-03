Divulgação/UNRWA Palestinos improvisam barracas na Faixa de Gaza

Nesta sexta-feira (1º), a União Europeia (UE) anunciou o desbloqueio de € 50 milhões (o equivalente a R$ 268 milhões) em fundos para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA).

A medida vem um dia após o episódio que resultou na morte de mais de 100 palestinos durante entrega de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

O valor foi bloqueado após denúncias de que membros da UNRWA teriam participado dos ataques do grupo terrorista Hamas contra Israel, no dia 7 de outubro de 2023.

Em comunicado, a Comissão Europeia, braço Executivo da UE, declarou que o pagamento dos € 50 milhões deve acontecer na próxima semana. Para o ano de 2024, estão previstos € 82 milhões (R$ 439,6 mi) à agência.

A Comissão anunciou, ainda, um aporte adicional de € 68 milhões (R$ 364,57 mi), para a Cruz Vermelha e ao Crescente Vermelho. Com isso, o total de doações até o fim do ano para ações destinadas ao povo palestino em Gaza e na Cisjordânia saltou para € 150 milhões (R$ 804 mi).

"Estamos com o povo palestino em Gaza e ao redor da região. Palestinos inocentes não devem precisar pagar o preço pelos crimes do grupo terrorista Hamas. Eles enfrentam condições terríveis, que põem suas vidas em risco por causa da falta de acesso a alimentos e necessidades básicas", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Falta de evidências levou ao desbloqueio



O valor destinado à UNRWA foi bloqueado no dia 29 de janeiro, quando a UE, ao lado de governos como o dos EUA, atenderam às denúncias Israel que acusavam ao menos 12 funcionários da agência de terem participado, direta ou indiretamente, dos ataques do Hamas no dia 7 de outubro, que deixaram mais de 1,1 mil mortos em Israel.

As autoridades israelenses estenderam a denúncia a outras 190 membros da UNRWA, incluindo professores que, de acordo com elas, seriam ligadas ao Hamas e outros grupos extremistas.

Entretanto, até o momento, Israel não encaminhou às Nações Unidas evidências que comprovem essas acusações. Além disso, membros da inteligência dos Estados Unidos — um dos principais aliados de Israel — afirmaram ao Wall Street Journal que há “pouca confiança" sobre a participação de integrantes da UNRWA nos ataques.

A ONU optou por lançar uma investigação e demitir os suspeitos, mas 16 países e a Comissão Europeia não quiseram esperar os resultados e suspenderam os pagamentos de forma antecipada.

“Se o financiamento permanecer suspenso, provavelmente seremos forçados a fechar nossas operações no final de fevereiro, não apenas em Gaza, mas em toda a região”, afirmou, no dia 1º de fevereiro, o chefe da agência, Philippe Lazzarini, no X, o antigo Twitter.

No comunicado desta sexta, a Comissão Europeia fez um elogio às investigações da ONU e suas ações para “garantir que a agência está fazendo tudo em seu poder para aplicar a neutralidade e responder às alegações de violações sérias”, e reitera que aguarda os resultados da auditoria interna.

Diante do compromisso, a Comissão confirmou o descongelamento inicial dos € 50 milhões, e afirmou que os próximos dois pagamentos de € 16 milhões (R$ 86,8 mi) devem ser realizados segundo “a implementação deste acordo”.

“A decisão da Comissão Europeia de liberar imediatamente € 50 milhões vem em um momento crítico”, escreveu Lazzarini no X. “A UE é parceira de longa data da UNRWA no fornecimento de ajuda aos refugiados palestinos na região. O desembolso integral da contribuição da UE é fundamental para a capacidade da agência de manter suas operações em uma área muito volátil.”