Reprodução/Redes sociais (@TheAsianInduk) Incêndio em prédio de Bangladesh deixa 46 mortos e dezenas de feridos

Pelo menos 46 pessoas morreram e 75 ficaram feridas após um incêndio de grandes proporções atingir um shopping em Dhaka, capital de Bangladesh, na noite desta quinta-feira (29).

De acordo com o ministro da Saúde, Samanta Lal Sen, o fogo se alastrou pelo centro comercial Green Cozy Cottage, um prédio de seis andares, e envolveu principalmente um restaurante — onde muitas famílias com crianças jantavam.

Os hospitais receberam 22 pessoas com queimaduras, disse o ministro. "Todas as 22 pessoas estão em estado crítico", afirmou Sen, após uma visita ao Dhaka Medical College Hospital.

Autoridades do Corpo de Bombeiros apontam que a provável causa do incêndio pode ser um vazamento de gás ou um fogão. Foi necessário um esforço de mais de 2 horas para apagar o fogo.

A primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, manifestou choque e tristeza com o ocorrido, pedindo tratamento rápido para os feridos.

Além disso, ela solicitou a conformidade com as normas e regulamentos de construção, que abrangem requisitos cruciais de segurança, como saídas de emergência e sistemas de ventilação, para prevenir tragédias semelhantes no futuro.

Ao menos 5 incêndios ocorrem por dia em Dhaka

A tragédia desta quinta é a mais recente de uma longa lista de incêndios em cidades do país do Sudeste Asiático nas últimas décadas. A maioria desses incidentes ocorre em ambientes de trabalho superlotados, como mercados movimentados ou fábricas.

Segundo dados divulgados pelo Governo do Bangladesh em novembro, Dhaka, que é uma das áreas urbanas mais povoadas do mundo, registra aproximadamente cinco incêndios por dia. Geralmente, as causas desses incêndios são atribuídas à negligência das medidas de segurança por parte dos proprietários dos edifícios e dos operadores econômicos.

Estima-se que, desde 2013, incêndios em prédios superlotados em cidades na região de Bangladesh causaram a morte de mais de 1.300 pessoas.