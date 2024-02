Reprodução/Facebook Don Felice Palamara durante missa

Um padre católico recebeu um cálice com veneno enquanto celebrava uma missa em Cessaniti, na Itália. O caso aconteceu nesse sábado (24) e, segundo o religioso, foi uma retaliação da organização mafiosa 'Ndrangheta às críticas feitas por ele.

Conhecido por denunciar o crime organizado, o padre Felice Palamara – pároco de San Nicola di Pannaconi – notou o cheiro de água sanitária durante a missa, no momento em que levava o cálice à boca.

Ele não bebeu o líquido e suspendeu a celebração religiosa, dizendo aos fiéis que não se sentia bem. Palamara comunicou a polícia nacional italiana, que confirmou a presença de água sanitária no cálice.

"Tenho certeza de que este ato de intimidação não tem nada a ver com os meus paroquianos porque estou aqui há 10 anos e sempre tive boas relações com as pessoas da paróquia", afirmou o padre Palamara ao jornal italiano Corriere Della Sera.

O religioso acredita que a tentativa de envenená-lo foi uma retaliação dos ‘Ndrangheta, mas essa não foi a primeira tentativa de intimidação: há cerca de um mês, seu carro, estacionado perto da igreja, foi danificado, e cartas anônimas com ameaças de morte foram deixadas em sua caixa de correio.

O padre, que agora tem escolta policial, escreveu nas redes sociais: “A minha vingança chama-se amor, o meu escudo perdão, a minha armadura misericórdia… Não vou insistir nos obstáculos, nem me assustarei com a escuridão”.

Os 'Ndrangheta são considerados a organização criminosa mais rica do mundo e, com a perda de força da máfia siciliana, conseguiu expandir sua influência por toda a Europa. "Não permitimos que ninguém faça mal à paróquia. Ninguém pode parar uma cidade que merece redenção e que quer crescer", disse o padre.