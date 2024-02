Divulgação/UNRWA Abrigo da UNRWA na Faixa de Gaza

Fontes de Israel e do Hamas criticaram o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por ter dito que os dois lados do conflito na Faixa de Gaza devem iniciar um cessar-fogo na próxima segunda-feira (4).

Um dirigente do grupo fundamentalista islâmico disse à Reuters que os comentários do líder americano são "prematuros" e não correspondem à situação real do combate.

"Ainda há muitas lacunas a ser preenchidas", acrescentou o funcionário.

Já a imprensa israelense indicou que fontes do governo do premiê Benjamin Netanyahu não entendem "em que se baseia o otimismo" de Biden com uma possível trégua.

Na última segunda (26), o presidente afirmou ter esperança de um cessar-fogo a partir de 4 de março, durante evento de campanha em Nova York.

Mais tarde, em entrevista à NBC, acrescentou que Israel se comprometeu a não realizar operações em Gaza durante o Ramadã, o mês sagrado do Islã, a partir de 10 de março, data limite fixada pelo país judeu para o Hamas soltar os reféns ainda sob seu poder.





Segundo a Reuters, a proposta enviada ao grupo fundamentalista prevê 40 dias de trégua e a libertação de cerca de 40 reféns, em troca de 400 palestinos mantidos como prisioneiros por Israel.