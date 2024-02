Presidencia Ucrânia - 02.08.2023 Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um discurso neste sábado (24), quando o país completa dois anos em guerra contra a Rússia. A fala do ucraniano se deu do campo de aviação Hostomel, onde começou a invasão russa em larga escala.

Em vídeo publicado nas redes sociais do mandatário, é possível ver destroços de aviões e equipamentos de aviação destruídos espalhados pelo campo.

No discurso, Zelensky agradeceu a bravura do povo ucraniano e pelos sacrifícios feitos ao longo dos últimos dois anos. Na ocasião, ele voltou a afirmar que a Ucrânia vai ter sucesso e pediu que os cidadãos e soldados tenham esperança na vitória.

"Hoje, infelizmente, cada um de nós tem alguém para guardar um momento de silêncio e honrar a memória. Juntos, inclinamos nossas cabeças; 730 dias de dor. Mas, ao mesmo tempo, 730 dias de esperança", disse Zelensky.

"Uma nação que sobreviveu aos primeiros três dias. E não caiu no quarto. E venceu no quinto dia. E então um mês. E então seis meses. E, agora, dois anos. Estamos lutando por isso. Por 730 dias de nossas vidas. E nós venceremos. No melhor dia das nossas vidas", acrescentou.

Em 24 de fevereiro de 2022, o primeiro dia da guerra, as tropas aerotransportadas russas tentaram capturar o aeroporto Hostomel, nos subúrbios de Kiev. Depois, houve combates enquanto a Rússia tentava enviar paraquedistas para tomar Kiev, que fica a poucos quilômetros de distância.