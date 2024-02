Divulgação/UNRWA População palestina se desloca na Faixa de Gaza

O Programa Alimentar Mundial (PAM) da Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou nesta terça-feira (20) a suspensão da entrega de comida no norte da Faixa de Gaza enquanto as condições na região não forem seguras.

O organismo havia retomado a distribuição de alimentos no último domingo (18), após uma pausa de três semanas devido a um ataque contra um caminhão da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (Unrwa), mas novos problemas foram registrados.

"No domingo, quando o PAM iniciava a rota em direção à Cidade de Gaza, o comboio foi cercado por multidões de pessoas famintas perto do posto de controle de Wadi Gaza", diz uma nota divulgada pela agência.

A equipe humanitária conseguiu escapar das tentativas de subir nos caminhões e de disparos de armas de fogo ao entrar na Cidade de Gaza e distribuiu "uma pequena quantidade de comida ao longo do caminho".

Na segunda-feira (19), no entanto, outro comboio enfrentou um "completo caos e violência devido ao colapso da ordem civil".

"Vários caminhões foram saqueados entre Khan Younis e Deir al Balah, e um motorista foi espancado. A farinha restante foi distribuída espontaneamente na Cidade de Gaza, no meio de alta tensão e raiva explosiva", acrescenta o comunicado.

O PAM ainda afirma que "procurará maneiras de retomar as entregas de forma responsável o mais rapidamente possível". "É urgentemente necessária uma expansão em grande escala do fluxo de assistência no norte de Gaza para evitar um desastre", diz.