O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, afirmou nesta terça-feira (20) que o governo norte-americano "discorda" da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Israel. Recentemente, o presidente brasileiro comparou os ataque israelense em Gaza ao Holocausto .

De acordo com Miller, "obviamente" os Estados Unidos "discordam" das declarações. "Fomos bastante claros que não acreditamos que um genocídio ocorreu em Gaza. Queremos ver o conflito encerrado quando for possível. Queremos ver aumento de ajuda humanitária para civis em Gaza. Mas não concordamos com esses comentários".

O posicionamento do governo dos Estados Unidos surge no dia em que o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, chega ao Brasil. O diplomata passará por Brasília e depois seguirá para a Argentina. Ele deverá se reunir com Lula na próxima quarta-feira (21) para que seja realizada uma conversa intensa.

Blinken também estará em uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, entre quarta e quinta-feira, no Rio de Janeiro. É esperado que o par russo, Sergei Lavrov, compareça na reunião.