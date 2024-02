Uma mulher brasileira e seus três filhos foram autorizados a deixar a Faixa de Gaza nesta quarta-feira (7) e serem repatriados.

A mãe e os dois filhos mais velhos, de 4 e 2 anos, já foram incluídos em listas de repatriações anteriores, mas não foram autorizados a deixar Gaza porque a mulher estava grávida. De acordo com o Escritório de Representação do Brasil na Palestina, a autorização foi emitida após o nascimento do terceiro filho, que aconteceu no dia 24 de dezembro.

“Todos são binacionais (brasileiros-palestinos) e já estavam nas listas anteriores, mas a mãe não pôde viajar porque estava grávida. Agora, o recém-nascido foi adicionado”, explica o embaixador Alessandro Candeas.

Eles aguardam a repatriação na cidade de Rafah, perto da fronteira com o Egito. O governo brasileiro está custeando uma moradia para a família e recursos para compra de água e comida. A família deve deixar Gaza nesta quinta-feira (8).

Cerca de 140 brasileiros foram repatriados desde o início da guerra, que começou em 7 de outubro de 2023.