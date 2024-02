REPRODUÇÃO INSTAGRAM/@THEROYALFAMILY O tipo de câncer do Rei Charles III ainda não foi divulgado





O rei Charles III, de 75 anos, está com câncer em estágio inicial, cujo tipo não foi divulgado . Nessa situação, é comum que surja um questionamento sobre o que acontecerá com o trono do Reino Unido caso o rei precise se afastar de suas atividades devido ao tratamento (que já foi iniciado).

Segundo a rede britânica de notícias BBC, a Constituição do Reino Unido determina que nos casos em que o chefe de Estado não tem condições de cumprir com suas obrigações oficiais, nomeia-se um conselho de Estado para ocupar o lugar do rei.





Atualmente, esse conselho é composto pelos seguintes membros da família real:

Rainha Camilla (esposa de Charles)

Príncipe William (filho mais velho)

Princesa Anne (irmã)

Príncipe Edward (irmão)





Os príncipes Harry e Andrew não podem ser convocados, porque apesar de serem da realeza, não podem trabalhar em funções reais.

William se afastou de compromissos públicos porque sua esposa, Kate, está se recuperando de uma cirurgia, mas deve voltar ao trabalho na quarta-feira (7).

A linha sucessória é diferente, pois só é usada em caso de morte do rei. Charles III assumiu o trono quando sua mãe, a rainha Elisabeth II, faleceu em setembro de 2022. Depois dele, o primeiro na linha de sucessão é o príncipe William, seguido por George, Charlotte e Louis, filhos do príncipe.