Reprodução: Redes Sociais Bombeiros combatendo fogo no Chile





O número de mortos devido aos incêndios florestais que atingem o Chile chegou a 112 nesta segunda-feira (5). O presidente Gabriel Boric afirmou que o país enfrenta uma “tragédia de grande magnitude” e declarou emergência nas províncias de Valparaíso e Marga Marga, as mais afetadas.

Este é o pior desastre natural do Chile desde 2010, quando um terremoto deixou cerca de 500 mortos.

Os incêndios ganharam força na última sexta-feira (2). Ventos intensos dificultaram os esforços de controle, resultando no alastramento do fogo e na destruição de bairros inteiros.





No sábado (3), a ministra do Interior do Chile, Carolina Tohá, reuniu-se com integrantes do Senapred (sigla em espanhol para “Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres”) para discutir medidas de combate aos incêndios

De acordo com a pasta, 14 mil casas foram danificadas nas áreas de Viña del Mar e Quilpué. O governo implementou um toque de recolher a partir das 21h nas regiões mais afetadas. Militares também foram convocados para auxiliar os bombeiros nos esforços de combate às chamas.

“Estamos juntos, todos nós, lutando contra a emergência. A prioridade é salvar vidas”, disse o presidente Boric.