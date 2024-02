Presidencia de la República de El Salvador Salvadorenhos foram neste domingo (4) votar em seus candidatos

O atual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aparece com uma enorme vantagem em relação ao segundo colocado nas eleições presidenciais do país. Nesta segunda-feira (5), foram divulgados resultados preliminares que apontavam que o seu partido, Novas Ideias, estava com 83% dos votos.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral de El Salvador, foram 31% das urnas apuradas até o início de madrugada desta segunda. Farabundo Martí, seu principal concorrente, aparece com apenas 7% dos votos.

No X (antigo Twitter), Bukele disse ter sido reeleito, além da garantia de que havia conseguido 58 das 60 cadeiras da Assembleia Nacional. No mesmo post, marcou um encontro com a população em frente ao Palácio Nacional.

De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea.



El récord en toda la historia democrática del mundo.



Nos vemos a las 9pm frente al Palacio Nacional.



Dios bendiga a El Salvador.









Seu mandato



Desde 2019 no poder, Bukele conta com 90% da aprovação pública. Ficou conhecido por suas decisões tomadas em relação à segurança pública do país, que contavam com medidas questionáveis e autoritárias.



Ainda no mesmo ano, o atual mandatário demitiu cerca de 400 funcionários públicos por uma rede social. Suas duas alegações eram as de que eram empregados de forma nepotista ou ligados com a esquerda.

O país se encontra em estado de exceção desde 2022. Cerca de 70 mil pessoas já foram presas por serem suspeitas de fazer parte de gangues locais. Bukele também já construiu uma prisão de segurança máxima, onde mais de 100 detentos ficam presos em celas sem colchões.





Medidas tomadas por Bukele

•Suspendeu as liberdades civis para combater gangues;

•Prendeu suspeitos em massa por serem suspeitos de pertencerem a gangues;

•Apoiou as medidas da assembleia para demitir juízes e o procurador-geral;

•Impôs o bitcoin como uma moeda legal.