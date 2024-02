Reprodução/Twitter Cerca de 18 pessoas morreram em ataque em Gaza

Um ataque de Israel deixou 18 palestinos mortos nas cidades Rafah e Deir Al Balah , na Faixa de Gaza , neste sábado (3). A informação foi confirmada por autoridades de saúde de Gaza. De acordo com órgãos oficiais palestinos, mulheres e crianças estão entre as vítimas fatais.

As cidades atingidas fazem fronteira com o Egito, onde mais da metade da população de Gaza buscou refúgio desde o início da guerra no Oriente Médio. O governo israelense, em nota, não confirmou a ofensiva e declarou que seu exército "segue a lei internacional e toma as preocupações possíveis para mitigar os danos aos civis".

Prestes a completar quatro meses, o conflito já deixou 27 mil palestinos mortos, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. De acordo com o mesmo órgão, 104 vítimas vieram a óbito nas últimas 24 horas.

Já Israel, por sua vez, conta 1.200 mortes, sendo a maioria no ataque do 7 de outubro. Além disso, cerca de 100 israelenses ainda estão sendo feitos de reféns por membros do Hamas - antes de alguns acordos entre as partes , este número chegou a 253.

Novo acordo está próximo

Segundo o The New York Times, um novo acordo entre Israel e Hamas pode ser finalizado neste domingo (4). O trato, que está sendo costurado pelos Estados Unidos, combina propostas apresentadas pelos dois lados e será discutido em uma reunião em Paris. Autoridades norte-americanas afirmam que, embora ainda haja divergências importantes a resolver, há otimismo de que um acordo final está próximo.

O presidente estadunidense Joe Biden disse, em conversa telefônica com líderes do Egito e do Catar, que busca apoio para superar essas divergências. Se as negociações lideradas pelos EUA forem bem-sucedidas, é provável que Biden envie seu coordenador para o Oriente Médio, Brett McGurk, para ajudar a finalizar o acordo.