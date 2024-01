Reprodução/X Militares de Israel usavam jalecos, máscaras cirúrgicas, levavam cadeiras de rodas e se disfarçaram de mulheres palestinas para entrar no hospital





Soldados israelenses se disfarçaram de profissionais de saúde, mulheres palestinas e pessoas com deficiência para passarem despercebidos ao invadir o hospital Ibn Sina, na cidade de Jenin, na Cisjordânia. O objetivo da missão secreta era matar três integrantes do Hamas, líderes das brigadas Al-Qassam (o “braço” armado do grupo extremista).





O momento da invasão ao hospital foi registrado por câmeras de segurança. Nelas, é possível ver quando 12 pessoas, todas disfarçadas, entram carregando armas na unidade de saúde. Um deles levava um rifle num braço e uma cadeira de rodas dobrada no outro, enquanto usava uma máscara cirúrgica.

Forças especiais israelenses, disfarçados de médicos e enfermeiros, entraram no hospital Ibn Sina, em Jenin, na Cisjordânia, onde eliminaram 3 terroristas do Hamas. Não sabemos se os 3 terroristas estavam se escondendo no hospital ou apenas recebendo algum tipo de tratamento. pic.twitter.com/StMxkZvKTE — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) January 30, 2024







Os militares disseram ter matado Mohammed Jalamneh, que estaria planejando um ataque iminente; e os irmãos Basel e Mohammed Ghazawi, que estariam escondidos no hospital e envolvidos em ataques, de acordo com o exército de Israel.

Segundo Israel, os alvos eram terroristas do Hamas que preparavam ataques usando o hospital como esconderijo. Os militares que participaram da ação dizem que encontraram túneis subterrâneos do Hamas nas proximidades de hospitais, e afirmaram que apreenderam armas e veículos usados ​​no ataque de 7 de outubro nas dependências do hospital.





O porta-voz do Hospital Ibn Sina, Tawfiq al-Shobaki, disse que não houve troca de tiros. “O que aconteceu é sem precedentes. Nunca houve um assassinato dentro de um hospital. Houve prisões e agressões, mas não um assassinato.” Tawfiq al-Shobaki também disse que um dos mortos na operação, Basel Ghazawi, estava hospitalizado desde outubro com paralisia parcial.

O Ministério da Saúde da Palestina disse que as forças israelenses abriram fogo nas enfermarias do hospital, e condenou o ataque enquanto fazia um apelo à comunidade internacional, para que pressione os militares israelenses a suspenderem a realização de operações em hospitais.