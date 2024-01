Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam - 14/10/2023 Destruição na Faixa de Gaza

Na manhã desta sexta-feira (26), a Corte Internacional de Justiça (CIJ), com sede em Haia (Holanda), determinou que o governo de Israel deve tomar todas as medidas possíveis para "prevenir um genocídio" na Faixa de Gaza. De acordo com a Corte, a operação militar israelense pode causar danos irreversíveis à população palestina e, por isso, o Estado judeu deverá evitar violações da Convenção das Nações Unidas sobre genocídio no enclave palestino.

A sentença, emitida em relação a acusação feita pela África do Sul , não determina se Israel comete ou não genocídio em Gaza, o que pode demorar anos para ser concluído, mas é uma decisão temporária sobre o caso e que decidiria pela continuidade, ou não, do processo.

"O Estado de Israel deve, em acordo com suas obrigações sob a Convenção Sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, em relação aos palestinos em Gaza, tomar todas as medidas em seu poder para prevenir o cometimento de todos os atos descritos no Artigo 2º da convenção", declarou a presidente da Corte, Joan Donoghue.

O artigo mencionado pela jurista na decisão, define genocídio como os seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte, "um grupo nacional, étnico, racial ou religioso":

matar membros do grupo;

causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo;

submeter intencionalmente o grupo a condição de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial;

adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio de grupo;

efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo.

Medidas cautelares determinadas pelo CIJ a Israel:

Tomar todas as medidas em seu poder para prevenir o cometimento de todos os atos descritos no Artigo 2º da convenção;

Garantir, imediatamente, que seus militares não cometam nenhum ato descrito como genocídio pela convenção;

Tomar todas as medidas para prevenir e punir incitações diretas e públicas sobre cometimento de genocídio em relação aos palestinos em Gaza;

Tomar medidas efetivas para prevenir a destruição e garantir a preservação de evidências relacionadas à atos de genocídio contra palestinos em Gaza.;

Submeter um relatório à Corte, dentro de um mês, mostrando o que fez para garantir que as medidas cautelares estão sendo colocadas em prática.

Todas as medidas cautelares determinadas pela Corte foram alcançada por larga maioria entre os juízes (por 16 votos a favor e 1 contra ou 15 a favor e 2 contra).

A acusação de genocídio contra Israel foi apresentada pela África do Sul. Israel já classificou o caso publicamente como difamação, e líderes políticos, como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, colocaram em dúvida o cumprimento de uma eventual decisão desfavorável.