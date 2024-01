Reprodução: Redes Sociais Avião com prisioneiros ucranianos cai na Rússia

O Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) irá realizar uma reunião de urgência nesta quinta-feira (25) para falar sobre o avião que caiu na Rússia com prisioneiros ucranianos e matou 74 pessoas. O encontro foi um pedido de Moscou.

Ontem (24), a Rússia acusou a Ucrânia de atacar a aeronave . O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que Moscou quer discutir com a ONU as circunstâncias do caso.

Na queda, o avião explodiu e todos a bordo morreram. Segundo um deputado russo, a aeronave foi atingida por três mísseis.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, a aeronave transportava prisioneiros de guerra da Ucrânia que seriam trocados em uma operação de resgate.

"A bordo estavam 65 militares ucranianos capturados, sendo transportados para a região de Belgorod para troca, seis tripulantes e três escoltas", disse o Ministério da Defesa.