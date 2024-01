Foto: Freepik Israel, Palestina e o contexto do conflito

Um ataque ocorrido na cidade de Ra'anana, localizada na região central de Israel, resultou em pelo menos 19 feridos nesta segunda-feira (15), conforme relatado pelo jornal Haaretz. Entre as vítimas, há pelo menos uma pessoa em estado crítico e duas em estado grave.

A polícia israelense informou que um indivíduo palestino de 40 anos foi detido após realizar um atropelamento e esfaqueamento de civis em Ra'anana. Segundo relatos preliminares das autoridades de segurança, o agressor teria esfaqueado uma mulher e roubado o seu veículo.

Posteriormente, ele teria lançado o automóvel contra pessoas na rua Ahuza. O suspeito perdeu o controle do carro durante o incidente e, em seguida, trocou de veículo, continuando a atropelar civis.

"A polícia de Israel afirmou que, após um incidente fora do comum em Ra'anana, as forças policiais estão presentes no local e as circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas", declarou a polícia.

"Este é um evento muito difícil, com muitos feridos. Que eu saiba, todos já foram evacuados para vários hospitais, inclusive aqueles em estado crítico", disse a médica Viola Hachmon ao jornal Jerusalem Post.