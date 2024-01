Redes sociais/Reprodução Vulcão na Islândia causa evaquação de cidade às pressas

Uma nova erupção de um vulcão na Islândia forçou neste domingo (14) a evacuação dos moradores da cidade de Grindavík.

🚨 #BREAKING : O vulcão da ISLÂNDIA entrou em erupção pela segunda vez, agora estando perigosamente perto da cidade de Grindavík. pic.twitter.com/mJj7k4FwlO — 🇧🇷🇧🇷 Nunes Oliveira 🇧🇷🇧🇷 (@NunesOliveira33) January 14, 2024





O fenômeno aconteceu a sudoeste da capital Reykjavik, mais precisamente na península de Reykjanes. As autoridades do país declararam estado de emergência em virtude da erupção em Sundhnúk.

A primeira-ministra da Islândia, Katrín Jakobsdóttir, declarou que a situação na região é “assustadora”.

Diversas imagens aéreas mostram que a lava continua se aproximando das casas de Grindavík, habitada principalmente por pescadores que foram evacuados durante a noite.

A Islândia é o lar de 33 vulcões e está localizada na Dorsal Mesoatlântica, uma fissura no fundo do oceano que separa as placas tectónicas da Eurásia e da América do Norte.