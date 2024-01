Divulgação/UNRWA Abrigo da UNRWA na Faixa de Gaza

Nesta sexta-feira (12), a ONG Save The Children divulgou uma pesquisa que aponta que mais de 10 mil crianças morreram nos ataques na Faixa de Gaza desde o início do conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas, em 7 de outubro.

"De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 10 mil crianças foram mortas por ataques aéreos israelenses e operações terrestres em Gaza em quase 100 dias de violência, com milhares de desaparecidos, presumivelmente enterrados sob os escombros", diz o comunicado.

Segundo a Save the Children, o número de mortos equivale a 1% da população infantil palestina. Ainda segundo a organização, as crianças que sobreviveram à violência "estão a suportar horrores indescritíveis, incluindo ferimentos potencialmente fatais, queimaduras, doenças, cuidados médicos inadequados e a perda dos pais e de outros entes queridos".

A ONG também destacou que os pequenos em Gaza "foram forçados a fugir da violência, muitas vezes repetidamente, sem um lugar seguro para ir, e a enfrentar o terror de um futuro incerto".

Os números chocantes aparecem um século após a primeira declaração dos direitos universais das crianças, a Declaração de Genebra dos Direitos da Criança, lançada formalmente em 1924. Segundo o levantamento da Save The Children, o índice de morte de crianças em Gaza é o maior desde a Segunda Guerra Mundial.

A Declaração defende as primeiras vítimas das consequências de uma guerra ou em tempos de dificuldades são as crianças. Ao mesmo tempo, elas devem ser as primeiras a receber ajuda. De acordo com o documento, toda criança tem direito a cuidados e ao 'desenvolvimento normal, tanto psíquica como espiritualmente'. A Declaração deveria ser aplicada a todas as crianças “independentemente de raça, nacionalidade ou credo”.