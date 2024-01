Divulgação ONU exige responsabilização por crimes sexuais durante ataque do Hamas

Nesta quarta-feira (10), um porta-voz da Organização das Nações Unidas (ONU) indicou que serão coletadas, a partir do fim do mês de janeiro, informações sobre denúncias de violência sexual por parte do Hamas ao longo do ataque a Israel em outubro.

O porta-voz da Secretaria Geral das Nações Unidas, Stephane Dujarric, disse durante sua visita a Israel e à Cisjordânia que a representante especial da ONU sobre violência sexual em conflitos, Pramila Patten, "coletará informações sobre violência sexual supostamente cometida no contexto dos ataques de 7 de outubro e suas consequências".

"Espera-se que ela se encontre com sobreviventes, testemunhas e outros afetados pela violência sexual, a fim de identificar formas de apoio", explicou Dujarric. Ele acrescentou que Patten também pretende se encontrar com "reféns e detidos recentemente libertados".

A representante estará "acompanhada por especialistas em entrevistas éticas e seguras, evidências forenses, análises digitais e responsabilidade", afirmou o porta-voz, com sua viagem como parte do "exercício de seu mandato de acordo com uma metodologia padrão das Nações Unidas".

A ONU recebeu várias críticas por "não responder suficientemente rápido" aos relatos da violência sexual que teria sido cometida ao longo da incursão do Hamas em Israel.

Na segunda-feira (8), especialistas da ONU exigiram a responsabilização pela violência sexual cometida contra civis israelenses durante os ataques do Hamas em outubro do ano passado . Eles afirmaram que as crescentes provas de estupros e mutilações genitais apontam para possíveis crimes contra a humanidade.