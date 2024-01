Reprodução: Redes Sociais Terremoto de magnitude 7,6 no Japão

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu a região central do Japão nesta terça-feira (9), informou a Agência Meteorológica do país. Não houve alerta de tsunami emitido.

O tremor sacudiu a costa do Mar do Japão na mesma área atingida por um terremoto significativo no Ano Novo, que resultou em grande destruição e mais de 200 mortes, com mais de 100 pessoas ainda desaparecidas.

Autoridades da região de Ishikawa atualizaram que o número de mortes no último terremoto aumentou para 202, com 102 pessoas ainda desaparecidas. O esforço de resgate enfrenta dificuldades devido a estradas bloqueadas e más condições climáticas.

Cerca de 30 mil pessoas estão abrigadas em instalações governamentais, algumas sem comida, água adequada ou aquecimento. Além disso, quase 60 mil casas estão sem água e 15.600 sem eletricidade. As chuvas recentes causaram cerca de mil deslizamentos de terra, tornando as estradas ainda mais precárias.

O primeiro-ministro Fumio Kishida instruiu seu gabinete a resolver o isolamento das comunidades e continuar os esforços de resgate. Ele também ordenou evacuações para áreas distantes do epicentro do terremoto.

Em 2011, um forte terremoto seguido por um tsunami deixou 18.500 mortos ou desaparecidos no Japão, desencadeando um desastre nuclear na usina de Fukushima. O país, que enfrenta centenas de terremotos anualmente, possui padrões de construção rigorosos, mas muitas estruturas em áreas rurais, como a Península de Noto, são mais antigas e possuem população envelhecida.